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В России выявили почти 22 тысячи зараженных — это новый рекорд роста заражения COVID-19

10:59, 09.11.2020
В России выявили почти 22 тысячи зараженных — это новый рекорд роста заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России за подтвердились 21 798 новых случаев заболевания коронавирусом — это новый рекорд суточного прироста.

По данным оперштаба, общее число инфицированных по России — 1 796 132 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли еще 256 пациентов, с самого начала эпидемии — 30 793 человека.

Выздоровели 1,3 млн человек, 10 722 пациента за минувшие сутки выписаны из больниц.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что за сутки число заразившихся коронавирусом в России составило 19 768.

ОбществоМедицина
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