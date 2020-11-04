В России впервые за сутки выявили 19 768 зараженных коронавирусом

За сутки число заразившихся коронавирусом в России составило 19 768, что является максимумом за всю пандемию.

Всего количество инфицированных составляет 1 693 454, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших за сутки составило 15 567, что является рекордом. Всего поправился 1 266 931 пациент. Общее число выписанных пациентов осталось на уровне 74,8% от общего числа заразившихся.

За сутки умерло 389 человек, что также является максимумом. Всего от коронавируса умерло 29 217 человек.