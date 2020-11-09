В Татарстане уменьшился объем товаров собственного производства

В Татарстане объем товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг на душу населения с января по сентябрь составил 495,4 тыс. рублей. Показатель динамики объема промышленного производства по республике составил 97,6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Татарстанстат.



За тот же период прошлого года показатель объема товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на душу населения составлял 539,2 тыс. рублей, а индекс за тот же период был на уровне 101,3%.

Таким образом, доходы консолидированного бюджета снизились на 16%, составив 33,9 млрд рублей. Налоговые поступления сократились на 24%, а задолженность по налогам составила 8,4 млрд рублей. Снизился оборот розничной торговли на 6,9% и строительных работ — на 1,9%.

Фото: realnoevremya.ru

Так, Татарстан по данным показателям занял по стране 11-е место.

Ранее сообщалось, что в республике сборы по налогу на прибыль упали сразу на 43% — до 42,1 млрд рублей.