В Татарстане сборы по налогу на прибыль упали сразу на 43% — до 42,1 млрд рублей

Самое резкое снижение налоговых сборов за 9 месяцев этого года в Татарстане произошло по налогу по прибыль. Его объем упал на 43%, или на 31,8 млрд рублей. Об этом сегодня на республиканском совещании об итогах исполнения консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. По его словам, было собрано 42,1 млрд рублей вместо 73,9 млрд рублей. Налог на прибыль является основным источником пополнения республиканского бюджета РТ, напомнил Сафиуллин.

Высказав озабоченность по поводу снижения темпов сбора по этому виду налога, президент РТ Рустам Минниханов предупредил о недопущении «серых схем» ухода от налогообложения под предлогом пандемии.

«Главное: нам нужно понимать, где получение финансовых результатов обоснованно, а где преобладает желание занизить свои налоговые обязательства», — указал он.

Глава УФНС по РТ заметил, что «усиленные меры налогового администрирования будут применены к тем, что использует фиктивные схемы ухода от уплаты налогов». Он пообещал, что в отношении «тех, кто резко снизил базу по налогу на прибыль или показал убытки, будут проведены контрольные мероприятия».