Глава Гознака не знает, «какие задачи должен решать чип» электронного паспорта

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Создать электронный паспорт не так сложно, но необходимо точно определить, для каких задач планируется использовать этот новый тип документа, считает глава Гознака Аркадий Трачук.

«Никаких технических препятствий нет ни с нашей со стороны, ни со стороны поставщиков микроэлектроники, и даже со стороны инфраструктуры применения в целом […] Но пока до конца не ясно, какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения», — сказал Трачук в интервью «Российской газете».

Прототип электронного паспорта был представлен еще в прошлом году, однако процесс не был завершен из-за пандемии.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Руководитель Гознака пояснил, что электронный паспорт должен иметь достаточную защиту для уверенности в документе. Его применение может быть достаточно широким: документ позволит «выполнять все необходимые функции и в электронной среде, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов».

Также Трачук рассказал о разработке мобильного приложения, которое может иметь функции простой или квалифицированной электронной подписи.

В российском правительстве еще в начале сентября докладывали, что приложение «Мобильный идентификатор» уже готово.

