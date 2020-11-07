Власти Казани готовы заплатить за снос более 30 домов 22 млн рублей
Администрация Казани объявила тендер на снос аварийных домов. Начальная цена контракта составляет 22 млн рублей.
Согласно технической документации, исполнитель должен снести 33 объекта. Дома расположены в разных частях города. Например, на улице Гаванская в Юдино, дом на улице Декабристов, дома на Односторонке Гривки, Приволжской, Рахимова и Фурманова.
Заявки на участие в конкурсе принимаются от потенциальных подрядчиков со 2 по 12 ноября, говорится в сообщении на сайте госзакупок. В последний день будет проведен и аукцион.
В списке домов, которые должен снести подрядчик попали и дома, которые прокуратура обязала мэрию пустить под ковш экскаватора еще два года назад. Еще тогда в надзорном ведомстве заявили, что аварийные пустые дома «создают угрозу антитеррористической безопасности и вред инфраструктуре города».НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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