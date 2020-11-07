Власти Казани готовы заплатить за снос более 30 домов 22 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Лейсан Набиева

Администрация Казани объявила тендер на снос аварийных домов. Начальная цена контракта составляет 22 млн рублей.

Согласно технической документации, исполнитель должен снести 33 объекта. Дома расположены в разных частях города. Например, на улице Гаванская в Юдино, дом на улице Декабристов, дома на Односторонке Гривки, Приволжской, Рахимова и Фурманова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от потенциальных подрядчиков со 2 по 12 ноября, говорится в сообщении на сайте госзакупок. В последний день будет проведен и аукцион.

В списке домов, которые должен снести подрядчик попали и дома, которые прокуратура обязала мэрию пустить под ковш экскаватора еще два года назад. Еще тогда в надзорном ведомстве заявили, что аварийные пустые дома «создают угрозу антитеррористической безопасности и вред инфраструктуре города».