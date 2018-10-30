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Казанский суд постановил снести 13 аварийных домов — СПИСОК

11:44, 30.10.2018
Казанский суд постановил снести 13 аварийных домов — СПИСОК
Фото: Реальное время

Власти Казани обязали снести 13 расселенных аварийных домов. Соответствующее решение по иску прокуратуры вынес Кировский районный суд.

Устоявшие после выселения людей здания прокуроры выявили еще летом, и указали в своим иске, что местные власти в нарушение закона о принципах местного самоуправления не принимают меры к сносу объектов. Что создает угрозу антитеррористической безопасности и вред инфраструктуре города в виде неконтролируемого обрушения несущих конструкций, а кроме того, повышает риск возникновения пожаров.

Список подлежащих сносу объектов:

  • ул. Варшавская, 19 корп. 1
  • ул. Гаванская, 79
  • ул. Колымская, 26
  • ул. Красного Химика, 24
  • ул. Мало-Московская, 24
  • ул. Маршрутная, 11/6
  • ул. Односторонка Гривки, 9
  • ул. Приволжская 108, 110, 112
  • ул. Телецентра, 8/10
  • ул. 40 лет Октября, дома 2, 4

Исполнение судебного решения взято на контроль на уровне прокурора района, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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