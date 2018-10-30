Казанский суд постановил снести 13 аварийных домов — СПИСОК
Власти Казани обязали снести 13 расселенных аварийных домов. Соответствующее решение по иску прокуратуры вынес Кировский районный суд.
Устоявшие после выселения людей здания прокуроры выявили еще летом, и указали в своим иске, что местные власти в нарушение закона о принципах местного самоуправления не принимают меры к сносу объектов. Что создает угрозу антитеррористической безопасности и вред инфраструктуре города в виде неконтролируемого обрушения несущих конструкций, а кроме того, повышает риск возникновения пожаров.
Список подлежащих сносу объектов:
- ул. Варшавская, 19 корп. 1
- ул. Гаванская, 79
- ул. Колымская, 26
- ул. Красного Химика, 24
- ул. Мало-Московская, 24
- ул. Маршрутная, 11/6
- ул. Односторонка Гривки, 9
- ул. Приволжская 108, 110, 112
- ул. Телецентра, 8/10
- ул. 40 лет Октября, дома 2, 4
Исполнение судебного решения взято на контроль на уровне прокурора района, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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