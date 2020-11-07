Роскачество оценило содержание сахара и молока в нескольких марках шоколада

Роскачество сравнило несколько марок шоколада, продающихся в России. Все указанные бренды прошли по требованиям организации, но все же различаются по отдельным показателям.

Так шоколад «Коркунов» оказался лидером по содержанию молока и по общей жирности. При этом молочного жира в нем не больше всего. Также марка имеет самую высокую цену, отметили в Роскачестве.

Таблица: rskrf.ru

Больше всего какао оказалось в шоколаде «Аленка». Самое высокое содержание сахара показал Alpen Gold, который также стал самым дешевым. Шоколад Bonvida показал максимум молочного жира.

В Роскачестве обратили внимание, что ни в одном из брендов не были обнаружены эквиваленты масла какао, в качестве которых используют пальмовое или кокосовое масла.

Летом эксперты Роскачества составили рейтинг категорий продуктов по их опасности. Самым безопасным оказалась водка, а самым опасным — свиной шашлык.