Роскачество назвало самым безопасным продуктом водку, самым опасным — свиной шашлык

Эксперты Роскачества выявили по пять лучших и худших с точки зрения качества и безопасности категорий продуктов, сообщается на сайте организации.

Так, топ безопасных продуктов возглавила водка, на втором месте — нерафинированное подсолнечное масло, на третьем — сушки. На четвертом и пятом месте гречка и сметана.

Самыми небезопасными признаны свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.

«Водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка», — говорится на сайте. Все дело в том, что коньяк часто готовят из спирта невиноградного происхождения, это фальсификация.

Самая безопасная крупа — гречка. «Что же можно встретить в некачественных крупах? Наш антирейтинг возглавили живые жуки (обнаружены в товарах четырех торговых марок)», — написано в материале.

Из морепродуктов самой опасной считается игра лососевых. Пять раз в ней находили кишечную палочку, четыре раза — стафилококк и вредные бактерии. А из мясных — пельмени, свиной шашлык и фарш «Домашний». Самые безопасные — куры-бройлеры.