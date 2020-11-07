Россиянам рассказали о новом способе кражи денег с карт

Российские мошенники начали красть деньги с банковских карт при помощи видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства. О новом виде мошенничества рассказала «РИА Новости» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Сейчас в соцсетях появился фейковый ролик, начинающийся с кадров выступлений главы Минтруда Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. В конце есть инструкция о том, как узнать, какие выплаты полагаются, а в комментариях — ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов.

Мошенники обещают, что выплата придет на карту в течение десяти минут. Для ее получения просят ввести личные данные и номер банковской карты, откуда деньги почти сразу исчезают.



«Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — предупреждает Шумакова.