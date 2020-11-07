В Пенсильвании подсчитали 98% бюллетеней: лидирует Байден

В Пенсильвании после подсчета 98% голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он получил 49,57% голосов, тогда как за действующего президента Дональда Трампа насчитали 49,28%, передает «Интерфакс».

Верховный суд США постановил считать отдельно бюллетени, полученные после дня выборов. Республиканцы подали иск, в котором требовали не рассматривать пришедшие по почте бюллетени. Трамп лидировал в Пенсильвании, но Байден вырвался вперед именно после того, как поступили дополнительные бюллетени дистанционного голосования.

В Неваде после подсчета 87% голосов кандидат от демократов набрал 49,8%, Трамп — 48,0 %. В Мичигане подсчитали 99%, там также вперед вырвался Байден (50,6%). Трамп, набравший 47,9%, обвинил демократов во вбросах.

Комитеты по надзору Палаты представителей и Сената штата Мичигана начнут расследование по поводу возможного нарушения процедуры подсчета голосов на выборах президента США.