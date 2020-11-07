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СМИ: На финансирование исков Трампа собирают 60 млн долларов

03:33, 07.11.2020
СМИ: На финансирование исков Трампа собирают 60 млн долларов
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Национальный комитет Республиканской партии США планирует собрать около 60 млн долларов, чтобы обеспечить иски кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

Для финансирования судебных требований по обжалованию результатов проходящих выборов Трампа республиканцы обратились к донорам партии.

Фото: pixabay.com

Ранее действующий американский лидер заявил что одержал победу на выборах, если учитывать лишь «законные голоса». Выборы в США прошли 3 ноября. Окончательные результаты голосования в некоторых штатах еще неизвестны.

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