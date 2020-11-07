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Сегодня в Казани пройдут сельскохозяйственных ярмарки

01:36, 07.11.2020
Сегодня в Казани пройдут сельскохозяйственных ярмарки
Фото: Денис Гордийко

Сегодня во всех районах Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На ярмарках свою продукцию представят аграрии районов Татарстана.

Приобрести продукты можно на 15 площадках. Торговля будет организована и на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново. Ямарки пройдут с 6.00 до 14.00.


Ранее «Реальное время» публиковало карту площадок — где купить фермерские продукты без наценок.

Общество Татарстан
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