Сегодня в Казани пройдут сельскохозяйственных ярмарки

Фото: Денис Гордийко

Сегодня во всех районах Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На ярмарках свою продукцию представят аграрии районов Татарстана.

Приобрести продукты можно на 15 площадках. Торговля будет организована и на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново. Ямарки пройдут с 6.00 до 14.00.





Ранее «Реальное время» публиковало карту площадок — где купить фермерские продукты без наценок.

