Прокурорская проверка не подтвердила истязаний ребенка-инвалида в школе под Казанью, но нарушения нашла

Прокуратура Зеленодольска завершила проверку по информации о травле ребенка-инвалида в школе. В ведомстве дали оценку действий администрации школы по профилактике конфликтных ситуаций среди школьников.

Как пояснили в пресс-службе «Реальному времени», инцидент с привязыванием ребенка-инвалида к турнику в 30-градусный мороз по итогам проверки прокуратуры Татарстана не подтвердился. Тем не менее следственные органы все еще разбираются в ситуации, проверяют этот и другие факты причинения физических и нравственных страданий ребенку и даже возбудили и уголовное дело по статье «Истязание».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура же установила, что «инцидент с плевками» произошел 28 октября. Несмотря на то, что администрация школы уверяла, что учительница не оставила историю без внимания и уладила конфликт с родителями, в надзорном ведомстве посчитали, что администрация школы не приняла необходимые меры по пресечению и профилактике конфликтов среди школьников. Кроме того, не была организована психокоррекционная работа школьного психолога с ребенком-инвалидом для налаживания отношений со сверстниками.

Сейчас мальчик переведен в другую школу в Васильево.

Ранее «Реальное время» сообщало, что о прокурорской проверке информации о травле ребенка-инвалида в школе Зеленодольска.

