В Зеленодольске школа может подать в суд на мать ребенка-инвалида за жалобу об издевательствах

В пресс-службе Зеленодольского района «Реальному времени» рассказали о проведенном служебном расследовании после заявления матери ребенка-инвалида об издевательствах.

«Факты издевательств над ребенком не подтвердились. В связи с чем школа оставляет за собой право подать в суд на заявительницу за клевету. Был один случай между учащимися, но он был оперативно урегулирован. Другие изложенные факты не нашли подтверждения», — рассказали в пресс-службе администрации района.

realnoevremya.ru

В исполкоме рассказали об упомянутом случае, он произошел 28 октября на перемене. Поругавшись, дети начали плевать друг в друга. В ситуацию вмешалась учительница. После проведенной беседы, конфликт был урегулирован, позже учительница поставила в известность и родителей. Педагог не оставила историю без внимания, и позже обзвонила родителей учащихся, которые, в том числе и мама упомянутого ребенка, сообщили ей, что все в порядке.

Ранее в Татарстане прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ об издевательствах школьников над своим одноклассником-инвалидом в школе в Зеленодольском районе.



