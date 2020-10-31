Новости происшествий

19:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокуратура Татарстана проверит сообщения о травле ребенка-инвалида в школе Зеленодольска

18:48, 31.10.2020
Прокуратура Татарстана проверит сообщения о травле ребенка-инвалида в школе Зеленодольска
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ об издевательствах школьников над своим одноклассником-инвалидом в школе в Зеленодольском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Instagram.

Один раз ребенок чуть не замерз насмерть: подростки привязали его к турнику в 30-градусный мороз и убежали. Помог школьнику житель близлежащего дома.

realnoevremya.ru

По словам матери мальчика, заявления, которая она пишет в инспекцию по делам несовершеннолетних, дальше директора школы не идут. Не помогают разговоры и с самими детьми, сообщает «Татарстан-24».

Ранее елабужская прокуратура наказала педагога после конфликта с учеником.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем