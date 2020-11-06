Памфилова рассказала Путину об уборщице, победившей на выборах главы поселения под Костромой

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала ему о победе уборщицы администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области Марины Удгодской на выборах главы поселения.

Памфилова отметила, что в СМИ эта новость подавалась как сенсация, однако, по ее мнению, это не так: «Мы взяли и разложили социально-демократический состав, и получилась очень интересная картина».

kremlin.ru

Такое событие показывает работу не только социальных, но и политических лифтов, передает «РИА Новости».

«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — прокомментировал это президент России Владимир Путин.

В начале октября избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская вступила в должность.

