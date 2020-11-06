Путин подписал конституционный закон о формировании правительства

Фото: wikimedia.org Крылов Иван

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, который предусматривает новый порядок формирования правительства в соответствии с поправками к Конституции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, исполнительную власть теперь будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента. Ранее исполнительную власть осуществляло только правительство.

Фото: wikimedia.org

Также меняется порядок назначения премьер-министра: теперь президент сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума. Ранее для этого необходимо было лишь согласие палаты. В случае, если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.

Министра силового блока президент сможет назначить после консультации с Советом Федерации. При этом Совфед может и отложить рассмотрение кандидатуры на пост, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания. Остальных членов кабинета будет утверждать Госдума по предложению премьера.

Кроме того, теперь уход премьер-министра со своего поста не влечет за собой отставку всего кабмина. Президент может сменить председателя кабинета министров, но оставить правительство прежним. Структуру кабмина будет определять глава государства, как и раньше. Нововведения вступают в силу со дня официального публикования.

Вчера на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, дающий неприкосновенность бывшему главе государства. Новый документ гарантирует экс-президенту свободу от уголовного преследования не только за преступления, совершенные в период его правления, но и в любые другие годы.

