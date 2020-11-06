Строительство трассы М-12 может наполнить высыхающие озера в Татарстане

Строительство скоростной трассы М-12 Москва — Казань позволит начать работу по восстановлению высыхающих озер в Татарстане. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании рабочей группы.

Ханифов объяснил, что технически возможно собирать очищенные воды ливневых стоков и направлять в высыхающие озера Лаишевского района.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Очищенную воду сбрасывают в водоем, в каком месте это будет, проектировщик определит, согласно всем нормам, которые существуют. Но мне бы очень хотелось поддержать тех жителей, которые просили нас подпитать высыхающие озера. Это же можно сделать, это плюс нашей экологии», — цитирует главу Миндортранса «Татар-информ».



Напомним, что ранее в Татарстане создали рабочую группу по строительству трассы М-12.

