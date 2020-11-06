Родион Амиров: «Приятно, что меня сравнивают с Капризовым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал свой дебют за основную сборную России в матче с Финляндией на финском этапе Евротура. Уфимский хоккеист отметился заброшенной шайбой, а россияне одержали уверенную победу — 6:2.

«Конечно, мы довольны матчем с финнами. Хорошо начали, забили три быстрых гола в первом периоде. Агрессивно начали, как и просил Игорь Николаевич Ларионов, и в итоге довели дело до победы. С первых минут нужно было сыграть активно и агрессивно. Мы ехали не обороняться, а атаковать», — сказал Амиров.

Фото: fhr.ru

Также нападающий отметил, что ему нравятся сравнения с олимпийским чемпионом Кириллом Капризовым, уехавшим в этом сезоне в НХЛ.

«Я не слышал, но приятно, что меня сравнивали с ним. Кирилл Капризов — большой мастер, я смотрел его матчи, наблюдал, как он играет. У него отличный бросок и голевое чуть, это, наверное, основные качества, которые у него есть», — считает нападающий.

В нынешнем сезоне Амиров сыграл в 19 матчах КХЛ за «Салават Юлаев», в которых отметился 6 (3+3) набранными очками. По итогам драфта НХЛ — 2020 форвард уфимского клуба был выбран в первом раунде под 15-м номером командой «Торонто Мэйпл Ливз».

Напомним, накануне сборная России по хоккею с победы начала Кубок Карьяла. В первом матче турнира россияне уверенно обыграли хозяев — сборную Финляндии (6:2).