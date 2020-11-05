Сборная России по хоккею обыграла Финляндию в матче Кубка Карьяла

Сборная России обыграла команду Финляндии (6:2) в первом матче на этапе хоккейного Евротура Кубок Карьяла.

Россияне уже в стартовой двадцатиминутке забросили три безответные шайбы, авторами которой стали Амиров («Салават Юлаев»), Хуснутдинов (СКА) и Сафонов («Ак Барс»).

Во втором и третьем периодах команды обменивались голами, где сборная России была чуть точнее, доведя счет до разгромного — 6:2.

В составе российской сборной 3 (1+2) очка набрал нападающий ЦСКА Афанасьев. Еще по голу забросили Чинахов и Чайка.

Напомним, на взрослый турнир Россия заявила молодежную команду, тренером которой является Ларионов. Подробнее со списком всех приглашенных на этап Евротура можно ознакомиться здесь.