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Сборная России по хоккею обыграла Финляндию в матче Кубка Карьяла

22:04, 05.11.2020
Сборная России по хоккею обыграла Финляндию в матче Кубка Карьяла
Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России обыграла команду Финляндии (6:2) в первом матче на этапе хоккейного Евротура Кубок Карьяла.

Россияне уже в стартовой двадцатиминутке забросили три безответные шайбы, авторами которой стали Амиров («Салават Юлаев»), Хуснутдинов (СКА) и Сафонов («Ак Барс»).

Во втором и третьем периодах команды обменивались голами, где сборная России была чуть точнее, доведя счет до разгромного — 6:2.

В составе российской сборной 3 (1+2) очка набрал нападающий ЦСКА Афанасьев. Еще по голу забросили Чинахов и Чайка.

Напомним, на взрослый турнир Россия заявила молодежную команду, тренером которой является Ларионов. Подробнее со списком всех приглашенных на этап Евротура можно ознакомиться здесь.

СпортХоккей
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