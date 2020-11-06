РПЛ не поддержит идею создания Европейской премьер-лиги

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слухи о возможном создании Европейской премьер-лиги, в которой участвовали бы топ-клубы Европы. По его словам, в России не заинтересованы поддерживать подобную идею.

«Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов — около десятка их, не более того — выше интересов всех национальных чемпионатов, национальных лиг. По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы знаете прекрасно, что даже наши клубы, которые занимают первые позиции, конечно, никогда не попадут в эту лигу», — сказал Прядкин.

Фото: premierliga.ru

Ранее британский телеканал Sky Sports сообщил о намерении топ-клубов Европы организовать новый международный клубный турнир. Предполагается, что в нем примут участие 18 ведущих европейских команд, которые будут играть по круговой системе. По идее, турнир должен начаться в 2022 году и заменить собой Лигу чемпионов.

Напомним, на этой неделе прошли матчи третьего тура еврокубков. Подробнее о выступлении российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы можно почитать в материале «Реального времени».