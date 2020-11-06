В рабочем режиме: очередные унижения российских команд в еврокубках

Год назад ни одна российская команда не смогла отобраться в евровесну-2020. Но тогда они хотя бы навязывали борьбу. Нынче же, если кто-то из четверки «наших» выбьется в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы, это будет настоящим русским чудом. «Реальное время» — о будничных провалах клубов РПЛ в Европе.

Чего ждет Галицкий? Чего хочет «Краснодар»?



И хочет ли «Краснодар» чего-то большего? Вопросы, мучающие болельщиков «быков» уже несколько лет. Ощущение стагнации возникало еще в прошлом сезоне, но в этом мы наблюдаем уже начало полноценного регресса. Об этом буквально вопиет в своих посланиях экс-гендиректор чемпионского «Локомотива» Илья Геркус:

— Огромная проблема «Краснодара» — моральная неустойчивость. Нет лидера. Берутся люди без характера. [Главный тренер команды Мурад] Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывет. У него нет фундамента, и это видно. У него проблема с принятием ответственности за результат, он не лидер, не вожак своего коллектива. Это уже сказывается на результате и будет сказываться дальше. Чем дольше он будет дистанцироваться от командного кризиса, тем будет хуже для всех, — высказывание, с которым не поспоришь.

Победа в квалификации над ПАОКом будто шокировала и Мусаева, и самих игроков, ведь после нее последовали мощные провалы в РПЛ и Лиге чемпионов. Во внутреннем чемпионате «Краснодар» уже упал на десятое место, команда снова не выиграет чемпионат (да и хочет ли этого Галицкий?).

Лига чемпионов должна была стать для «играющего» «Краснодара» отдушиной: в Европе соперники не так закрываются и дают себя проявить. Но то, что произошло в матче с «Севильей», может стать ключевым моментом всего сезона. «Краснодар», побеждая по ходу матча 2:0 и имея на одного игрока больше, умудрился проиграть 2:3. Впереди у «быков» — гостевая встреча с «Зенитом» в чемпионате РПЛ, а также тройка бесславных матчей в Лиге чемпионов.

Прогноз «Реального времени»: матч с «Севильей» станет началом серьезного кризиса, если и далее ничего не предпринимать.

Как «ковидный» «Лацио» чуть не победил в Санкт-Петербурге



На бумаге «бело-голубые» из Рима выглядели значительно сильнее. Однако перед матчем из стана «Лацио» стали поступать тревожные новости: около десяти человек в клубе почувствовали недомогание. Это означало, что в Санкт-Петербург едет не совсем тот коллектив, который в первом туре группового этапа ЛЧ не оставил шансов «Боруссии». «Когда же нам должно повезти, если не сейчас?» — задавались вопросом питерские эксперты. И даже букмекерские компании одна за другой стали вдруг считать фаворитом именно «Зенит».

При в целом равном первом тайме больше повезло россиянам: Дзюба скинул мяч головой Ерохину, а тот устрашающим ударом вонзил его в ворота Пепе Рейны. До победы оставалось менее 10 минут, но игроки «Зенита» во второй половине матча сильно подсели. «Лацио» провел тайм значительно сильнее, и ответный гол Фелипе Кайседо смотрелся более чем логично (1:1).

Шансы «Зенита» на выход из группы все еще не самые плохие. Но в игре питерцев не изменилось ровным счетом ничего. Изменение было лишь в том, что «Брюгге» и «Боруссия» позволяли играть в меньшей степени, чем ослабленные вирусом римляне. Для «Лацио» же, с учетом всех обстоятельств, ничья в Санкт-Петербурге стала отличным результатом. Римляне не проиграли, и в ответной встрече, с Иммобиле, Лейвой и Милинковичем-Савичем в составе, навяжут «Зениту» совсем другую игру.

Прогноз «Реального времени»: 24 ноября «Зенит» проиграет в Риме. Возможно, крупно.

Не хватило межсезонья?



Нехорошее впечатление от лигочемпионских ударов под дых мог исправить ЦСКА. И почему-то многие действительно верили в армейцев и в первую победу россиян этой евроосенью. Возможно, находились под впечатлением от разгромного поражения «Фейеноорда» от австрийского «Вольфсберга» (1:4)?

Все эти эксперты не обращали внимания на последние результаты команды Дика Адвокаата в чемпионате Голландии. Там на самом старте его подопечные допустили две подряд ничьи с аутсайдерами, но все остальные матчи выиграли, а атака «Фейеноорда» уступает только «Аяксу»!

Правда, в первом тайме матча в Роттердаме нападение хозяев сладко спало, словно встреча началась не в 21.00 по местному времени, а в два часа ночи. Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не давали свободно ловить воздух Брайану Линссену, а фланговые футболисты ЦСКА выключили реактивных Реджиссиано Хапса и особенно Стивена Бергюйса.

Но, возможно, Вадим Евсеев прав, когда сетует на отсутствие межсезонья в РПЛ. ЦСКА, как и «Зенит» с «Краснодаром», во втором тайме просто развалился. Как только Хапс на 63-й минуте замкнул передачу Бергюйса, армейцы прекратили сопротивление. 1:3 — не самый худший результат для ЦСКА: тут и забитый гол с рикошета, и сейвы Магнуссона с Акинфеевым.

Лет 6—7 назад такой результат можно было бы назвать почти катастрофой. Но не сегодня. Падение российского футбола продолжается, и сомневаются в нем только самые неукротимые оптимисты да размахивающие флажками ура-патриоты. Через пару лет нас ждет удивительное погружение во вторую десятку европейских лиг. А пока — идем дальше.

Прогноз «Реального времени»: ЦСКА не проиграет «Фейеноорду» в Москве, но и победить, скорее всего, тоже не получится.

