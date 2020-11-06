В России за минувшие сутки выявили более 20 тыс. заболевших COVID-19 — это новый антирекорд

За минувшие сутки в России выявили 20 582 заболевших COVID-19, это максимальное значение за всю эпидемию коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 733 440 случаев заболевания.

От коронавируса за минувшие сутки умерли 378 человек. Число жертв COVID-19 достигло 29 887 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 16 955. Это также максимальное значение с начала пандемии. За весь период в России от коронавируса вылечились 1 296 124 человека.

По данным оперштаба, прирост новых случаев увеличился до 1,2%. Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,07.

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