В Аксубаево строят футбольный стадион

В Аксубаево строится футбольный стадион размером 68 на 105 м. Сейчас на объекте завершили укладку поля. Установку трибун и благоустройство перенесли на следующий год. На поле планируют тренировать местных воспитанников. Об этом сообщает Минспорта Татарстана.

Футбольное поле строят по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Его цель — увеличить долю физически активных граждан.

minsport.tatarstan.ru

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане продолжается строительство спортобъектов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В числе объектов было и футбольное поле в Аксубаево.