В Татарстане электромонтажная компания погасила долги по зарплате на 1,2 млн рублей

В Татарстане ООО «УК «Энергия» Муслюмовского муниципального района погасила задолженность по зарплате на сумму в 1,2 млн рублей перед 75 сотрудниками. Об этом сообщает Минтруда РТ.



Ведомство сообщило о погашении задолженности перед тремя работниками ООО «Жилсервис» в Пестречинском районе. Фирма выплатила им 181 тысячу рублей.

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Ранее сообщалось, что в Татарстане директора агрокомплекса оштрафовали на 12 тысяч рублей из-за долгов по зарплате в 10 млн рублей.

