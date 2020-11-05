«Нефтехимик» вывел Кучерявенко из списка травмированных

«Нефтехимик» внес изменения в заявочный лист для участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Нижнекамский клуб вывел из списка травмированных нападающего Александра Кучерявенко. Капитан «Нефтехимика» был травмирован с середины октября и в последний раз выходил на лед 18 октября в игре с «Трактором» (3:6).

Теперь в списке травмированных остались лишь два хоккеиста — нападающий Павел Порядин и защитник Александр Брынцев.

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Кучерявенко — лучший снайпер нижнекамского клуба в нынешнем сезоне. В 15 матчах КХЛ он забросил 6 шайб и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, ранее «Нефтехимик» обменял форварда Максима Грошева в питерский СКА на денежную компенсацию.