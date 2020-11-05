В Москве откроют памятник первому генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» Николаю Лемаеву

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На Троекуровском кладбище установили памятник первому генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Николаю Лемаеву. Инициатива принадлежит руководству ГК ТАИФ и членам правления «Нижнекамскнефтехима».

Памятник накануне дня рождения легендарного руководителя откроют с участием ветеранов производства и родных выдающегося российского нефтехимика.



Николай Лемаев родился 14 ноября 1929 года в крестьянской семье в селе Красный Яр Куйбышевской области. Окончив сельскую школу в 1946 году, поступил в новый Куйбышевский нефтетехнологический техникум. Получил распределение в город Черниковск близ Уфы, на строящийся нефтехимический завод, где прошел все производственные ступени: работал мастером, старшим оператором, дежурным и старшим инженером, заместителем начальника и начальником цеха. Параллельно обучался в институте.

В марте 1963 года в возрасте 33 лет Николай Лемаев прибыл в Нижнекамск на строительство нефтехимического комбината. За короткий срок собрал дружный коллектив, работоспособную и высокопрофессиональную команду.

Благодаря Николаю Васильевичу Лемаеву «Нижнекамскнефтехим» стал крупнейшим в стране производителем синтетического каучука и мономеров. В 1980 года за заслуги в развитии нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве, пуске в эксплуатацию и освоении комплекса по производству изопренового каучука Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоился звания Героя Социалистического Труда.

В 1985 году Николай Лемаев был назначен первым заместителем министра, а с 1985 по 1990 год был министром нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. В 1990 году Лемаев уволился с поста по собственному желанию и был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Был советником первого президента республики Минтимера Шаймиева. В кризисные годы по просьбе Шаймиева вернулся на предприятие, с 1997 года был председателем совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ушел из жизни в 2000 году. 14 ноября Николаю Лемаеву исполнился бы 91 год.

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