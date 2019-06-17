Медведев распорядился присоединить к Казанскому «Точмашу» Чапаевский механический завод

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, предписывающее присоединить ФКП «Чапаевский механический завод» (Самарская область) к ФКП «Казанский завод точного машиностроения».

Согласно документу, предприятия должны быть реорганизованы в форме присоединения. Также распоряжение предписывает Росимуществу провести все необходимые процедуры по переоформлению прав оперативного управления чапаевским предприятием.

Отмечается, что распоряжение создано в исполнение указа президента РФ. Владимир Путин одобрил присоединение одного федерального предприятия к другому еще в апреле этого года.