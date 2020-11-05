Пользователи соцсетей заступились за ДРКБ после жалоб женщины на койку в коридоре

Жительница Казани пожаловалась в соцсетях, что ей не хватило места в палате и медики разместили их с ребенком в коридоре.

«Положили в коридоре, прямо под лифтом, прямо под электрощитками, с грудничком 10 месяцев. Поставили ширму. Грудничок на грудном вскармливании. Не дали ни детской кроватки... Мест — нет...» — произносит автор видео за кадром.

Однако под видео стали появляться комментарии, защищающие врачей. Пользователи указывают на сложную эпидситуацию и нехватку мест в больницах. Многие указали, что это лучше, чем остаться дома: так ребенок находится под наблюдением врачей.