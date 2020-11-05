Старфельт, Ларссон и Берг приглашены в сборную Швеции на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Швеции по футболу назвал состав на предстоящие ноябрьские матчи национальной команды.

В список приглашенных вошли несколько игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ). Вызов в сборную получили защитник «Рубина» Карл Старфельт, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и футболисты «Краснодара» Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон.

Jannes trupp till novembersamlingen



— 11 november (Träningslandskamp)

— 14 november (Nations League)

— 17 november( Nations League)#viärsverige pic.twitter.com/9NsYfYmAfs — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 4, 2020

В ноябре Швеции предстоит провести три матча — 11 ноября товарищескую встречу с Данией, а также две игры в Лиге наций — с Хорватией 14 ноября и Францией 17 ноября.

Напомним, ранее Старфельт дебютировал за сборную своей страны в матче против России (2:1).