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Старфельт, Ларссон и Берг приглашены в сборную Швеции на матчи Лиги наций

07:15, 05.11.2020
Старфельт, Ларссон и Берг приглашены в сборную Швеции на матчи Лиги наций
Фото: vk.com/fcrk

Тренерский штаб сборной Швеции по футболу назвал состав на предстоящие ноябрьские матчи национальной команды.

В список приглашенных вошли несколько игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ). Вызов в сборную получили защитник «Рубина» Карл Старфельт, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и футболисты «Краснодара» Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон.

В ноябре Швеции предстоит провести три матча — 11 ноября товарищескую встречу с Данией, а также две игры в Лиге наций — с Хорватией 14 ноября и Францией 17 ноября.

Напомним, ранее Старфельт дебютировал за сборную своей страны в матче против России (2:1).

СпортФутбол
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