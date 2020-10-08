Сборная России по футболу проиграла команде Швеции в контрольном матче

Сборная России по футболу уступила у себя дома команде Швеции (1:2) в контрольном матче.

Счет встречи был открыт на 21-й минуте, когда цели достиг удар форварда шведов Исака. Во втором тайме гости удвоили свое преимущество. Точным оказался выстрел Йоханссона, который изменил свою траекторию, ударившись об российского защитника Кудряшова.

Уже в добавленное арбитром время россияне отыграли один гол. После подачи с углового нападающий сборной России Соболев головой переправил мяч в ворота шведов, установив окончательный счет матча.

Отметим, что за гостей с первых минут на поле появился Карл Старфельт. Для защитника казанского «Рубина» этот матч стал дебютным в футболке основной сборной Швеции. В итоге Старфельт отыграл все 90 минут встречи.

Сборная России : Сборная Швеции — 1:2 (0:1)

Голы:

0:1 — 21, Исак;

0:2 — 73, Йоханссон;

1:2 — 91, Соболев.