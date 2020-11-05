«Краснодар» проиграл в гостях «Севилье» в матче Лиги чемпионов

«Краснодар» в гостях проиграл испанской «Севилье» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Российский клуб вел по ходу первого тайма 2:0, голами отметились Шапи-Сулейманов и Берг с пенальти. Незадолго до перерыва испанцы усилиями Ракитича один мяч отыграли. Под занавес первого тайма красную карточку получил капитан «Севильи» Навас и хозяева остались в меньшинстве.

После перерыва испанская команда прибавила и сумела вначале сравнять счет, а потом выйти вперед. Дублем отметился вышедший на замену Эн-Несири. За оставшееся время «Краснодар» провел несколько опасных атак, но в итоге проиграл.

Это второе поражение команды Мусаева на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее «Краснодар» уступил дома английскому «Челси» (0:4).