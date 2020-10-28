«Краснодар» крупно уступил «Челси» Абрамовича в матче Лиги чемпионов

«Краснодар» дома разгромно уступил английскому «Челси» (0:4) в матче групповой стадии Лиги чемпионов по футболу.

Гости уже на 14-й минуте встречи заработали пенальти, который не смог реализовать Жоржиньо. В середине первого тайма Сафонов не справился с ударом Хадсона-Одои и счет был открыт.

После перерыва «Краснодар» активно пошел вперед, но в итоге пропустил еще трижды. Дважды Вернер (один раз с пенальти) и Зиеш установили окончательный результат матча.

Отметим, что на игре присутствовал владелец «Челси» российский миллиардер Роман Абрамович.

«Краснодар» (Россия) — «Челси» (Англия) — 0:4 (0:1).



