Цены на жилье под Казанью выросли на треть после подскочившего на 60% спроса

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Эксперты рассказали, что цены на жилье в пригороде Казани выросли приблизительно на 30%. Спрос в некоторых районах увеличился в два и даже три раза.

«Самое популярное — лаишевское направление. Снова возродился спрос на Куюки. Если 4—5 лет назад это направление практически умерло из-за «дороги жизни», как ее называли, то теперь дорогу расширили — и продажи выросли», — рассказал президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Он добавил, что среднестатистический дом под Казанью подорожал приблизительно на 1 млн рублей.

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