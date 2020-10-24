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В Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко с госсекретарем США

20:30, 24.10.2020
В Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко с госсекретарем США
Фото: belta.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», который публикует сообщения о работе главы государства.

Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Агентство не приводит подробностей разговора.

«Помпео позвонил Лукашенко. Президент Беларуси и госсекретарь США только что говорили по телефону», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о договоренности глав МИД ЕС ввести санкции против Лукашенко.

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