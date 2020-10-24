В Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко с госсекретарем США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», который публикует сообщения о работе главы государства.
Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Агентство не приводит подробностей разговора.
«Помпео позвонил Лукашенко. Президент Беларуси и госсекретарь США только что говорили по телефону», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о договоренности глав МИД ЕС ввести санкции против Лукашенко.ОбществоВласть
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