В штабе Байдена назвали заявления Трампа «возмутительными»

Менеджер кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон назвала заявления действующего президента США Дональда Трампа о его победе на выборах и угрозы остановить подсчет голосов «возмутительными».



«Подсчёт не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан», — приводит RT слова из заявления менеджера кампании.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Трамп, выступая перед своими сторонниками, заявил о победе на президентских выборах. Он также обвинил своего конкурента от Демократической партии Джозефа Байдена в попытке фальсифицировать результаты.

