В штабе Байдена назвали заявления Трампа «возмутительными»
Менеджер кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон назвала заявления действующего президента США Дональда Трампа о его победе на выборах и угрозы остановить подсчет голосов «возмутительными».
«Подсчёт не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан», — приводит RT слова из заявления менеджера кампании.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Трамп, выступая перед своими сторонниками, заявил о победе на президентских выборах. Он также обвинил своего конкурента от Демократической партии Джозефа Байдена в попытке фальсифицировать результаты.
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