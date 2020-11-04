Трамп заявил о своей победе на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, заявил о победе на президентских выборах. Он также обвинил своего конкурента от Демократической партии Джозефа Байдена в попытке фальсифицировать результаты.

«Это конфуз для нашей страны. Мы готовились победить на этих выборах. Откровенно говоря, мы действительно победили на этих выборах», — передает слова американского президента ТАСС.

Он прямо заявил о «крупном мошенничестве» со стороны демократов. Трамп имел в виду замедлившийся подсчет голосов.

При этом Байден также уверен в своей победе на президентских выборах.

Даже симпатизирующий Трампу телеканал Fox News сообщает, что пока действующий президент набрал только 213 голосов выборщиков. В то же время Байдену приписывают 238 из 270 необходимых голосов.

Но уверенно говорить о чьей-либо победе нельзя. Пока не определен исход выборов в таких штатах, как Аляска (3 голоса), Висконсин (10), Джорджия и Мичиган (по 16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15). Судьба еще одного голоса не решена в штате Мэн.

