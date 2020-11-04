КАМАЗ показал испытания нового бескабинного беспилотника «КАМАЗ-3373 Челнок» — видео

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На youtube-канале КАМАЗа появилось видео с испытаниями нового беспилотного грузовика «КАМАЗ-3373 Челнок». Производитель получил патент на его производство, скоро начнется серийная сборка.



Бортовая платформа грузовика — 8 метров, ширина — 2,5 метра, высота — 4 метра. Габариты автомобиля, как у обычного КАМАЗа, отличает его модернизированная кабина. Модель обладает грузоподъемностью до 10 тонн, полная масса — 18 тонн, развесовка составляет 50/50.

Беспилотный КАМАЗ оснащен полноприводным шасси — это позволит ему развернуться даже на маленьких площадках. Под капотом грузовика — синхронный электродвигатель на постоянных магнитах, который оснащен векторным управлением.

На данный момент максимальная скорость грузовика — 40 км/ч. На одном заряде он может проехать 50 км. Сейчас «Челнок» используют для перевозок на заводе и дорожных испытаний.

Ранее сообщалось о том, что КАМАЗ запустил проект «Оценка качества вождения» («ОКВ»), по которому водители грузовиков могут получать за поездки баллы и советы по снижению расходов топлива.