Водители КАМАЗов будут получать оценки за поездку и подсказки по расходу топлива

КАМАЗ запустил проект «Оценка качества вождения» («ОКВ»), по которому водители грузовиков смогут получать за поездки баллы и советы по снижению расходов топлива, сообщает пресс-служба предприятия.



У проекта несколько этапов. Сначала система оценивает вождение водителей, затем — обучает их и замеряет изменения. Учитываются условия, в которых ехал водитель: город, бездорожье, магистраль. Оценка водителю ставится на каждом отрезке пути, а в конце выводится итоговое число. Человеческий фактор также учитывается.

tatcenter.ru

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин лично испытал систему на грузовике КАМАЗ-54901 в поездке от Челнов до Мамадыша и обратно протяженностью почти 100 км. Система показала, что за первую поездку он перерасходовал четыре литра топлива, система оценила его поездку в 2,5 «звезды» из пяти. На обратном пути Когогин улучшил результат до четырех «звезд».

Ранее сообщалось, что тесты беспилотников КАМАЗа, МАДИ и ЦОДД будут тестировать в Татарстане.