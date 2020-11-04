Общественники предложили ЦБ ограничить пенсионерам возможность переводить деньги

Общественное движение «За безопасность» предложило Центробанку ввести лимит на переводы с карт пенсионеров. Идея состоит в том, чтобы не позволять пенсионерам переводить более 10 тысяч рублей в сутки.

«Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — цитирует RT письмо главы движения Дмитрия Курдесова председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Ранее Банк России спрогнозировал рост хищений денег со счетов клиентов банков во второй половине 2020 года.

ФСИН уже попросила у правительства 3 млрд рублей на блокировку связи в колониях. Это должно помочь в борьбе с «тюремными кол-центрами».

