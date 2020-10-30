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Центробанк ждет роста хищений денег со счетов клиентов банков

03:31, 30.10.2020
Центробанк ждет роста хищений денег со счетов клиентов банков
Фото: pixabay.com

Банк России прогнозирует рост хищений денег со счетов клиентов банков во второй половине 2020 года. Регулятор ждет принятия закона, который позволит ему самому блокировать мошеннические сайты, следует из обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств.

В первом полугодии появились новые виды вредоносного ПО, увеличилось число атак с использованием шпионских программ. Последние позволяют получать мошенникам удаленный доступ к информационным системам организации.

pixabay.com

В ЦБ заметили, что минимизировать ущерб от действии злоумышленников может помочь закон, позволяющий регулятору самостоятельно блокировать сайты мошенников.

За последнее время в России возросло количество фишинговых атак на электронную почту сотрудников банков. Представители кредитных организации прогнозируют рост кибератак в случае введения в стране карантинных мер.

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