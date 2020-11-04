КАМАЗ собрал первый прототип двигателя «Евро-6»

КАМАЗ взялся за разработку двигателя «Евро-6». В Научно-техническом центре предприятия уже собрали первый прототип мотора нового поколения.

Проект получил название «Тибет» и представляет собой создание семейства рядных шестицилиндровых двигателей КАМАЗ-910.40, передает пресс-служба «Ростеха».

«Переход на новый экологический класс двигателя КАМАЗ никогда еще не был таким сложным, как сейчас, при разработке двигателя уровня «Евро-6», — рассказал главный специалист по рабочим процессам двигателя Александр Гордеев.

Фото: rostec.ru

Он объяснил, что предыдущий переход требовал сокращения выбросов оксидов азота. На этот раз конструкторы должны учесть также выбросы твердых частиц, угарного газа, углеводородов.

Сейчас прототип проходит стендовые испытания. По проекту, предполагается выпуск целой линейки двигателей рабочим объемом 13 литров, мощностью от 420 до 560 л. с.

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года КАМАЗ соберет пилотные экземпляры флагманского тягача КАМАЗ-54901 в Hi-Tech-версии.

