КАМАЗ готовится к выпуску Hi-Tech-версии флагманского тягача КАМАЗ-54901

КАМАЗ готовится к выпуску Hi-Tech-версии флагманского тягача КАМАЗ-54901. Пробная сборка планируется в первом квартале следующего года, а производство — во второй половине 2021 года. Об этом сообщает «Автостат».

Внешне новая версия КАМАЗ-54901 будет такой же, но ее оснастят системой ADAS — адаптивным круиз-контролем, позволяющим в автоматическом режиме держать дистанцию за впереди идущим автомобилем. Еще в новой версии будет влен 6-цилиндровый двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 550 л.с. Коробка передач останется прежней, но в другой версии — под возросший крутящий момент. Дополнительно на нее установлят ретардер.

Еще в Hi-Tech версии КАМАЗ-54901 обещают улучшить отделку кабины, а панель приборов сделать с другим оформлением.



Ранее в Казани прошел тест-драйв КАМАЗ-54901.