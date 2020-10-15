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КАМАЗ готовится к выпуску Hi-Tech-версии флагманского тягача КАМАЗ-54901

07:45, 15.10.2020
КАМАЗ готовится к выпуску Hi-Tech-версии флагманского тягача КАМАЗ-54901
Фото: news.ati.su

КАМАЗ готовится к выпуску Hi-Tech-версии флагманского тягача КАМАЗ-54901. Пробная сборка планируется в первом квартале следующего года, а производство — во второй половине 2021 года. Об этом сообщает «Автостат».

Внешне новая версия КАМАЗ-54901 будет такой же, но ее оснастят системой ADAS — адаптивным круиз-контролем, позволяющим в автоматическом режиме держать дистанцию за впереди идущим автомобилем. Еще в новой версии будет влен 6-цилиндровый двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 550 л.с. Коробка передач останется прежней, но в другой версии — под возросший крутящий момент. Дополнительно на нее установлят ретардер.
Еще в Hi-Tech версии КАМАЗ-54901 обещают улучшить отделку кабины, а панель приборов сделать с другим оформлением.

Ранее в Казани прошел тест-драйв КАМАЗ-54901.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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