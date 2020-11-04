Профессор КФУ рассказал, чем угрожает Земле отклонившийся от курса астероид Апофис

Директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта КФУ, профессор Института физики Юрий Нефедьев рассказал, почему астероид Апофис отклонился от курса и чем это грозит Земле.



Об отклонении траектории сообщили ученые Института астрономии Гавайского университета.

«Потенциально опасный астероид Апофис изменяет свою орбиту под воздействием эффекта Ярковского. Предсказанный российским ученым польского происхождения эффект заключается в следующем: подсолнечная поверхность астероида под действием солнечного излучения нагревается, далее при вращении астероида нагретая поверхность оказывается на ночной стороне малой планеты, и тепловая энергия, излучаясь в космическое пространство в виде инфракрасных волн, создает эффект реактивного двигателя и придает движущемуся телу дополнительное ускорение в направлении «к Солнцу», — приводит слова Нефедьева пресс-служба КФУ.

Профессор назвал астероид одной из самых явных угроз для Земли: «В 2029 году 300-метровое космическое тело приблизится к нашей планете на расстояние 29470 километров и пересечет орбиты геостационарных спутников, его можно будет увидеть невооруженным глазом. А в 2068 году существует вероятность его столкновения с Землей. Такое столкновение будет равнозначно взрыву мощностью примерно в 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте».

Фото: NASA

Вероятность столкновения астероида с Землей в апреле 2068 года ученые оценивают как 1 к 150 тысячам. Но недооценивать вероятность угрозы не стоит, считает Нефедьев. По его словам, если Апофис рухнет в океан, то он вызовет гигантское цунами, способное затопить прибрежную страну, а если упадет на город, то сотрет его.

Ранее в NASA рассказали о намерении запустить зонд к астероиду Психея в 2022 году. Аппарат достигнет космического тела еще через 4 года.