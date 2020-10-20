Ученые запустит зонд к астероиду Психея в 2022 году

Фото: Maxar/ASU/P. Rubin/NASA/JPL-Caltech

В NASA рассказали о намерении запустить зонд к астероиду Психея в 2022 году. Аппарат достигнет космического тела еще через 4 года.

Руководитель научной программы, эксперт университета штата Аризона Линди Элкинс-Тэнтон рассказала, что этот крупный астероид состоит в основном из металла.

«Ранее наши автоматические станции никогда не приближались к небесному телу, в основном состоящему из металла, так что мы будем изучать поистине новый мир», — цитирует эксперта ТАСС.

Зонд приблизится к астероиду в 2026 году и будет изучать его в течение 2 лет.

Астероид Психея был открыт 17 марта 1852 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом и назван в честь Психеи, олицетворения души в древнегреческой мифологии.