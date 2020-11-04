Жители ПФО рассказали, когда пора менять шины автомобиля на зимние

79% автомобилистов Приволжского федерального округа (ПФО) при смене шин ориентируются на погоду. В частности, 21% готовы «переобуться» уже при снижении температуры до +1..0 градуса, сообщают аналитики Авито Авто.

В качестве погодных условий, влияющих на готовность к переходу на зимнюю резину, владельцы машин в ПФО назвали следующие:

4% — когда днем температура опускается до +7-5 градусов;

17% — когда днем температура допускается до +4-2 градусов;

19% — когда дневная температура опускается ниже 0 градусов;

11% — когда выпадает первый снег.

5% опрошенных автомобилистов меняют шины в соответствии с датой в календаре, еще 5% «переобуваются» после напоминания от знакомых и друзей.

Фото: ceskatelevize.cz

Среди пользующихся всесезонной резиной в ПФО всего 3% водителей машин.

Напомним, что МВД России предложило запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль.

