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Жители ПФО рассказали, когда пора менять шины автомобиля на зимние

01:29, 04.11.2020
Жители ПФО рассказали, когда пора менять шины автомобиля на зимние
Фото: ru.wikipedia.org

79% автомобилистов Приволжского федерального округа (ПФО) при смене шин ориентируются на погоду. В частности, 21% готовы «переобуться» уже при снижении температуры до +1..0 градуса, сообщают аналитики Авито Авто.

В качестве погодных условий, влияющих на готовность к переходу на зимнюю резину, владельцы машин в ПФО назвали следующие:

  • 4% — когда днем температура опускается до +7-5 градусов;
  • 17% — когда днем температура допускается до +4-2 градусов;
  • 19% — когда дневная температура опускается ниже 0 градусов;
  • 11% — когда выпадает первый снег.

5% опрошенных автомобилистов меняют шины в соответствии с датой в календаре, еще 5% «переобуваются» после напоминания от знакомых и друзей.

Фото: ceskatelevize.cz

Среди пользующихся всесезонной резиной в ПФО всего 3% водителей машин.

Напомним, что МВД России предложило запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль.

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