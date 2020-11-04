Жители ПФО рассказали, когда пора менять шины автомобиля на зимние
79% автомобилистов Приволжского федерального округа (ПФО) при смене шин ориентируются на погоду. В частности, 21% готовы «переобуться» уже при снижении температуры до +1..0 градуса, сообщают аналитики Авито Авто.
В качестве погодных условий, влияющих на готовность к переходу на зимнюю резину, владельцы машин в ПФО назвали следующие:
- 4% — когда днем температура опускается до +7-5 градусов;
- 17% — когда днем температура допускается до +4-2 градусов;
- 19% — когда дневная температура опускается ниже 0 градусов;
- 11% — когда выпадает первый снег.
5% опрошенных автомобилистов меняют шины в соответствии с датой в календаре, еще 5% «переобуваются» после напоминания от знакомых и друзей.
Среди пользующихся всесезонной резиной в ПФО всего 3% водителей машин.
Напомним, что МВД России предложило запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым