В Казани на Кубке России по фигурному катанию разрешат заполнять трибуны на 70%

В Министерстве спорта Республики Татарстан подтвердили намерение провести четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в присутствии зрителей, сообщает ТАСС.

Организаторы соревнований намерены допустить болельщиков на трибуны до 70% от вместимости арены.

Спортсмены будут соревноваться в Казани с 8 по 12 ноября в ледовом Дворце спорта «Спорт сарае», вмещающем 3 345 зрителей. Таким образом, в продажу поступит около 2 300 билетов.

При этом парад-открытие турнира и стартовая пресс-конференция проведены не будут.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, этап Кубка России в Казани пропустит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. На турнир также заявлены Алена Косторная, Александра Трусова, Софья Самодурова и многие другие известные российские фигуристы.