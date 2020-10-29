Косторная и Трусова заявлены на этап Кубка России в Казани
С 8 по 12 ноября в Казани пройдет четвертый этап Кубка России по фигурному катанию.
Среди заявленных для участия на турнире есть чемпионки Европы Алена Косторная и Софья Самодурова, а также двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также в Казани выступят серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Трансляции будут организованы Первым каналом.
Напомним, ранее свое участие в турнире подтвердила Станислава Константинова.СпортФигурное катание
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