В Казани за тонировку автостекол арестовали двух водителей

Госавтоинспекция Казани провела рейд по пресечению нанесения на передние стекла тонировочной пленки, запрещенной техническими регламентами.

Как рассказали «Реальному времени» в ведомстве, по итогам рейда был составлен 121 административный материал, из которых 102 нарушения — это тонировка стекол.

Илья Репин

За повторную тонировку задержаны четыре водителя, их доставили в отделы полиции для рассмотрения материалов дел в суде. Двоим из них суд назначил наказания в виде ареста на срок 3 суток, один привлечен к административной ответственности. Последний нарушитель пока ожидает рассмотрения дела на дому, судья отложил его на более поздний срок.



Ранее «Реальное время» публиковало репортаж, как ГИБДД борется с тонировкой автостекол.